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‘4 साल बाद भी नहीं हुआ श्रद्धा का अंतिम संस्कार’, आफताब की परीक्षा के चलते श्रद्धा मर्डर केस में सुनवाई टली, भड़का श्रद्धा का दोस्त

Shraddha Murder Case: श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब की परीक्षा के चलते टली कोर्ट की सुनवाई। श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला ने कहा- 4 साल से अंतिम संस्कार नहीं हुआ और कातिल को मिल रही रियायत। पढ़ें पूरी खबर...
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नई दिल्ली

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Pratiksha Gupta

Jul 12, 2026

Shraddha Walkar latest news Hindi, Aftab Poonawala jail exam, Shraddha Walkar case update

आफताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वालकर | फोटो सोर्स- ANI

Shraddha Murder Case Update: दिल्ली के चर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड में अदालत ने आरोपी आफताब की यूनिवर्सिटी परीक्षा के चलते 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई रद्द कर दी है। आफताब ने जेल से ही परीक्षा देने के लिए कोर्ट आने से छूट मांगी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला का ने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है। उसने भावुक होकर कहा कि भले ही कानून की नजर में एक जज वकील से ऊपर हो, हाई कोर्ट निचली अदालत से ऊपर हो और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर हो, लेकिन एक लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। जब देश में कई जरूरी मामलों के लिए अदालतें रात को भी खोली जा सकती हैं, तो फिर चार साल बीत जाने के बाद भी श्रद्धा को इंसाफ क्यों नहीं मिला? आज तक श्रद्धा का अंतिम संस्कार तक नहीं हो सका है, लेकिन यहां कातिल आफताब पर दया दिखाई जा रही है।

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Updated on:

12 Jul 2026 01:55 pm

Published on:

12 Jul 2026 01:55 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘4 साल बाद भी नहीं हुआ श्रद्धा का अंतिम संस्कार’, आफताब की परीक्षा के चलते श्रद्धा मर्डर केस में सुनवाई टली, भड़का श्रद्धा का दोस्त

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