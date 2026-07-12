‘ऑपरेशन लोटस’ पर सियासी घमासान: प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर हमला, बोलीं- सत्ता के लिए लोकतंत्र से हो रहा खिलवाड़

हालांकि भाजपा पहले भी इस तरह के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगाता है। इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला के बयान और प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया के बाद 'ऑपरेशन लोटस' का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में इस पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।