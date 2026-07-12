E20 पेट्रोल पर फिर छिड़ी बहस, अरविंद केजरीवाल ने वाहन मालिकों की परेशानी उठाई, केंद्र से की समीक्षा की मांग

E20 Petrol News:दिल्ली में E20 पेट्रोल को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुछ वाहन मालिकों और कार मैकेनिकों से मुलाकात कर उनके अनुभव सुने। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद कई लोगों को अपनी गाड़ियों में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि माइलेज कम होने और मरम्मत का खर्च बढ़ने से आम लोग परेशान हैं।