दिल्ली में जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन में शामिल हुए प्रकाश राज, मंच से दिया बड़ा संदेश-‘अब चुप रहने का वक्त नहीं’

अभिनेता प्रकाश राज शनिवार को जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन में शामिल हुए। फोटो सोर्स-@CJP_for_India
Jantar Mantar protest:राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर देश की सियासी हलचल का गवाह बना है। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन इस प्रदर्शन को शनिवार को तब बड़ा बूस्ट मिला जब दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज अचानक आंदोलनकारियों के बीच पहुंच गए।
प्रकाश राज के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों और मीडिया कर्मियों में उत्साह देखने को मिला। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर अभिनेता ने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, बल्कि उनकी मांगों को अपना पूरा समर्थन भी दिया। इस हाई-प्रोफाइल एंट्री के बाद से ही यह आंदोलन पूरे देश में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है और लोग इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
जंतर-मंतर पर चल रहे इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना और प्रशासन की जवाबदेही तय करना है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए और व्यवस्था को पूरी तरह से साफ-सुथरा बनाया जाना चाहिए। प्रकाश राज ने भी इन मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी देश के विकास की नींव होती है और अगर इसी में कमियां रहेंगी, तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर अब चुप्पी साधने का वक्त निकल चुका है, अब हर नागरिक को सवाल पूछने होंगे। इस मौके पर प्रकाश राज ने शिक्षाविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से भी मुलाकात की और उनके संसद मार्च के ऐलान का समर्थन किया।
CJP का यह आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है। प्रकाश राज के शामिल होने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से छात्रों, अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन इसे मिलने लगा है। सोशल मीडिया पर भी लोग 'जवाबदेही' और 'पारदर्शिता' के समर्थन में लगातार पोस्ट शेयर कर रहे हैं, जिससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है।
फिलहाल, जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार और संबंधित विभाग इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक यह लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। प्रकाश राज के इस कदम ने निश्चित रूप से इस पूरे आंदोलन की दिशा और दशा को बदल दिया है, और अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है।
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