दिल्ली में जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन में शामिल हुए प्रकाश राज, मंच से दिया बड़ा संदेश-‘अब चुप रहने का वक्त नहीं’

जंतर-मंतर पर चल रहे इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना और प्रशासन की जवाबदेही तय करना है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए और व्यवस्था को पूरी तरह से साफ-सुथरा बनाया जाना चाहिए। प्रकाश राज ने भी इन मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी देश के विकास की नींव होती है और अगर इसी में कमियां रहेंगी, तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर अब चुप्पी साधने का वक्त निकल चुका है, अब हर नागरिक को सवाल पूछने होंगे। इस मौके पर प्रकाश राज ने शिक्षाविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से भी मुलाकात की और उनके संसद मार्च के ऐलान का समर्थन किया।