‘मैं गांधी नहीं हूं, अपना हीरो खुद बनिए’, सोनम वांगचुक ने लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की

सोशल मीडिया पर मिल रहे भारी जनसमर्थन के लिए लोगों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि दो तरह की टिप्पणियों से उन्हें थोड़ी निराशा होती है। उनका कहना है कि कई लोग मुझे 21वीं सदी का गांधी या आधुनिक गांधी कहते हैं। कुछ लोग मुझे हीरो बुलाते हैं। ये टिप्पणियां मुझे असहज करती हैं। मैं न तो गांधी हूं और न ही कोई हीरो। मैं सिर्फ एक साधारण नागरिक हूं जिसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की है। कृपया किसी और में हीरो मत ढूंढिए। अपने जीवन के हीरो खुद बनिए और नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए।