Delhi-Jaipur Highway Accident: डंपर ने लगाए अचानक ब्रेक, पीछे से टकराते ही धू-धू कर जलने लगा परचून से भरा कैंटर, लाखों का नुकसान

Delhi Jaipur Highway Canter Fire: शनिवार सुबह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सांवरिया होटल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारीे के अनुसार दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा परचून के सामान से भरा कैंटर आगे चल रहे डंपर से पीछे से टकरा गया। बताया जा रहा है कि डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे, जिससे पीछे आ रहा कैंटर अनियंत्रित हो गया और आगे रुके डंपर से जा भिड़ा। टक्कर लगने के बाद कैंटर में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया।