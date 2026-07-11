11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Delhi Weather: दिल्ली में बारिश पर लगा ब्रेक, अब बढ़ेगी गर्मी! जानें फिर कब लौटेगा तेज मानसून?

Delhi Weather: दिल्ली में लगातार बारिश के बाद फिलहाल मौसम साफ हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जुलाई तक तेज बारिश की संभावना कम है, जबकि इसके बाद मानसून फिर से सक्रिय होकर बारिश करा सकता है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jul 11, 2026

Delhi Weather

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi Weather Update: दिल्ली में लगातार हुई बारिश के बाद शनिवार सुबह लोगों को साफ आसमान और तेज धूप देखने को मिली। शुक्रवार सुबह भी साफ आसमान देखने को मिला था। उससे पहले हुई दो दिनों की बारिश ने मौसम को काफी ठंडा कर दिया था, लेकिन अब बारिश की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना कम रहेगी। हालांकि, बीच-बीच में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े बारिश वाले सिस्टम के सक्रिय होने के संकेत नहीं हैं।

आज कैसा रहेगा मौसम?

शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। दिनभर उमस महसूस हो सकती है क्योंकि हवा में नमी 80 से 85 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं रविवार को भी आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन लगातार तेज बारिश के आसार फिलहाल बहुत कम हैं।

जुलाई के शुरुआती 10 दिन में दर्ज हुई सामान्य से अधिक बारिश

आमतौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन इस साल इसकी एंट्री 2 जुलाई को हुई। हालांकि शुरुआत में थोड़ी देरी हुई, लेकिन आने के बाद मॉनसून ने अच्छी बारिश कराई। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जैसी समस्याएं भी देखने को मिलीं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई के पहले 10 दिनों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई। अगर सफदरगंज की बात करें तो यहां अब तक औसतन बारिश 52.6 मिलीमीटर होती है, वहीं इस बार 132.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बता दें कि इनमें से 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश सिर्फ बुधवार और गुरुवार में दर्ज की गई।

कब लौट सकता है तेज मानसून?

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 15 जुलाई तक दिल्ली में बारिश की गतिविधियां कमजोर रह सकती हैं क्योंकि मानसूनी द्रोणिका फिलहाल हिमालय की तराई की ओर खिसक गई है। इस दौरान तापमान थोड़ा बढ़ सकता है और धूप भी तेज रहेगी। हालांकि 15 जुलाई के बाद मानसूनी द्रोणिका के फिर दक्षिण की तरफ आने की संभावना है। ऐसा होने पर दिल्ली में एक बार फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है।

बारिश के बाद दिल्ली बेहाल, 10 से ज्यादा जगहों से ट्रैफिक जाम की शिकायत, 40 मिनट का सफर हुआ डेढ़ घंटे का

ये भी पढ़ें
Delhi Rain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

11 Jul 2026 08:37 am

Published on:

11 Jul 2026 08:37 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Weather: दिल्ली में बारिश पर लगा ब्रेक, अब बढ़ेगी गर्मी! जानें फिर कब लौटेगा तेज मानसून?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Cheque Bounce Case: एक-दो नहीं 21 बार खारिज हुई राजपाल यादव की याचिका, ‘अता पता लापता’ फिल्म से जुड़ा है मामला

rajpal yadav
नई दिल्ली

US-Iran Relations: ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- सीजफायर खत्म, बातचीत जारी रखने पर अमेरिका तैयार

Donald Trump
विदेश

इंस्टाग्राम-फेसबुक के लत लगाने वाले फीचर्स बदलें, वरना पड़ेगा भारी! भारत के बाद EU की मेटा को सख्त चेतावनी

Meta Instagram Facebook
राष्ट्रीय

सोशल मीडिया पर अवैध पिस्टल लहराना पड़ा भारी, दिल्ली का नाबालिग गिरफ्तार; दो हथियार बरामद

delhi crime news
नई दिल्ली

Goa Land Scam: जाली कागजात से हड़पे ₹27 करोड़, 2 पादरियों और पूर्व अफसर पर ED की कार्रवाई

ED
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.