Delhi Weather: दिल्ली में बारिश पर लगा ब्रेक, अब बढ़ेगी गर्मी! जानें फिर कब लौटेगा तेज मानसून?

आमतौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन इस साल इसकी एंट्री 2 जुलाई को हुई। हालांकि शुरुआत में थोड़ी देरी हुई, लेकिन आने के बाद मॉनसून ने अच्छी बारिश कराई। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जैसी समस्याएं भी देखने को मिलीं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई के पहले 10 दिनों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई। अगर सफदरगंज की बात करें तो यहां अब तक औसतन बारिश 52.6 मिलीमीटर होती है, वहीं इस बार 132.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बता दें कि इनमें से 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश सिर्फ बुधवार और गुरुवार में दर्ज की गई।