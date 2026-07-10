Monsoon Update : एक दिन देरी के साथ मानसून ने कवर किया पूरा देश, अगले चार दिन 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Aaj ka Mausam : नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने गुरुवार को एक दिन देरी के साथ पूरे देश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे देश को कवर करने की सामान्य तारीख 8 जुलाई है। इस बार केरल में तीन दिन देरी से 4 जून को शुरू हुआ मानसून मध्य भारत में तीन बार कई दिनों तक अटकते हुए आगे बढ़ा। फिर भी एक दिन की देरी के साथ गुरुवार को उत्तर अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों को कवर करते हुए पूरे देश में छा गया।