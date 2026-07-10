बंगाल की सियासत हमेशा से देश के दूसरे राज्यों से अलग रही है। यहाँ सत्ता की असली ताकत सिर्फ विधानसभा या पंचायतों में नहीं, बल्कि स्थानीय क्लबों और ‘पाड़ा (मोहल्ला) क्लबों’ में भी दिखाई देती है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इन क्लबों पर उसका प्रभाव तेज़ी से बढ़ा है। इसकी झलक ममता के पुराने राजनीतिक गढ़ कालीघाट में साफ दिखाई देती है। कालीघाट में दीवारों पर टीएमसी के पुराने नारे और पेंटिंग अब भी मौजूद हैं, लेकिन गलियों, बाजारों और मोहल्लों में बीजेपी के झंडे, बैनर और पोस्टर की मौजूदगी ज़्यादा नज़र आती है। पूरे राज्य में ज़्यादातर शहरों और गांवों में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बंगाल में अब शहर और गांव बीजेपी के रंग में रंगे नज़र आ रहे हैं।