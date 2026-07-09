TMC छोड़कर BJP में आते ही 3 नेताओं को मिल गया राज्य सभा का टिकट, भाजपा की ओर से जारी हुई लिस्ट

सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने इन्हीं तीनों को पश्चिम बंगाल की तीन खाली राज्यसभा सीटों के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह तीनों नेता एक समाय में ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते थे। उनकी हार के बाद तीनों ने उनका साथ छोड़ दिया है।