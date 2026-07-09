मानसून (Monsoon) ने पूरे देश में दस्तक दे दी है और इसका असर भी दिख रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। बारिश से जहाँ लोगों को गर्मी से आराम मिला है और मौसम भी सुहावना हुआ है, तो वहीं कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 10, 11, 12 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।