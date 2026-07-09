Hydrogen Train: 17 जुलाई से दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानिए इसकी रफ्तार, किराया और खासियत

जींद-सोनीपत पर रेलखंड पर चलने वाली इस ट्रेन के लिए जींद में विशेष हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सुविधा विकसित की गई है। बता दें कि यह ट्रेन लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा का अनुमानित समय करीब एक घंटा होगा। ट्रायल के दौरान ट्रेन की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। इसके बाद भविष्य में इसकी रफ्तार को बढ़ाकर 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक किया जा सकता है। इस रूट पर कुछ छह रेलवे स्टेशन होंगे। फिलहाल ट्रेन का न्यूनतम किराया पांच रुपए और अधिकतम किराया 25 रुपए रखा गया है।