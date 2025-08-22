कटे हाथ के साथ 150 किमी भागता रहा, बिहार का नाबालिग बना बंधुआ मजदूर, हरियाणा HRC ने लिया मामले का संज्ञान

सरकारी स्कूल टीचर अरविंद कुमार और राकेश कुमार ने उससे बात की तो पता चला कि वह पैदल 1000 किलोमीटर दूर अपने घर की ओर जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना खाना दिया। फिर नाबालिग को लेकर पुलिस के पास ले गए। इस दौरान वह नाबालिग अपनी स्थानीय भाषा में कुछने लगा। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बिहार की किशनगंज पुलिस से संपर्क साधा। तब जाकर नाबालिग के परिजनों का पता चला। इसके बाद नाबालिग के परिजन नूंह पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए। पुलिस ने कहा कि लड़का डेयरी का सही स्थान या अपने मालिक का नाम नहीं बता सका, लेकिन अगर परिवार शिकायत दर्ज कराने के लिए सहमत होता है तो जांच शुरू की जाएगी। हालांकि, मामले को लेकर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर ली थी।