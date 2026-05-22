Jind Gohana 4 Lane Highway को लेकर आ गया और बड़ा अपडेट, NHAI ने दी नई जानकारी

जिंद-गोहाना हाईवे। (सांकेतिक फोटो- ANI)
हरियाणा के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिंद से गोहाना तक की सड़क को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस संबंध में नई जानकारी दी है।
एनएचएआई ने कहा कि जिंद से गोहाना तक सड़क अब चौड़ी होकर चार लेन की बन गई है। पहले जहां घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता था, अब वही दूरी बस कुछ ही मिनटों में तय हो रही है। इस प्रोजेक्ट ने इलाके के लोगों की जिंदगी बदल दी है।
पहले इस रूट पर छोटी-सी बारिश या कोई हल्का एक्सीडेंट हो जाए तो लंबा जाम लग जाता था। ट्रक, बस और कारें देर तक सड़क पर फंस जाती थीं।
अब फोर लेन होने से गाड़ियां आसानी से निकल रही हैं। ड्राइवरों का कहना है कि अब तनाव कम हो गया है। खासकर जो रोज जिंद-गोहाना आते-जाते हैं, उनके लिए यह वरदान साबित हुआ है।
जो सफर पहले डेढ़-दो घंटे का लगता था, वो अब 40-45 मिनट में पूरा हो रहा है। मतलब आधे से भी ज्यादा समय बच रहा है। किसान अपने सामान को जल्दी मंडी पहुंचा रहे हैं, युवा नौकरी के लिए समय पर पहुंच पा रहे हैं और परिवार के साथ घूमने जाने वाले लोग भी खुश हैं। समय की बचत सीधे पैसे की बचत भी है।
इस हाईवे से जुड़े इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनियां अब ज्यादा ट्रिप लगा रही हैं। गोहाना और जिंद के आसपास के छोटे व्यापारी अब दिल्ली, रोहतक और अन्य शहरों से आसानी से माल ला-भेज पा रहे हैं।
लोगों का कहना है कि अब नई फैक्टरियां लगने की उम्मीद बढ़ गई है। जो लोग पहले दूर शहरों में नौकरी की तलाश में जाते थे, अब लोकल स्तर पर बेहतर मौके मिलने लगे हैं। खासकर लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और छोटे होटल-ढाबों का कारोबार बढ़ा है।
इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में केंद्र और राज्य सरकार के साथ लोकल प्रशासन की टीम ने मिलकर काम किया है। लोगों की लंबे समय से मांग पूरी हुई है। ताजा अपडेट यह है कि इस हाईवे को आगे बढ़ाते हुए अन्य जुड़े रूट्स को भी बेहतर बनाने की बात हो रही है।
अधिकारियों का कहना है कि इस सफलता के बाद आसपास के और सेक्शन्स को भी फोर लेन करने की तैयारी चल रही है। इससे पूरा इलाका और कनेक्टेड हो जाएगा।
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