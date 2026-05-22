Jind Gohana 4 Lane Highway को लेकर आ गया और बड़ा अपडेट, NHAI ने दी नई जानकारी

जो सफर पहले डेढ़-दो घंटे का लगता था, वो अब 40-45 मिनट में पूरा हो रहा है। मतलब आधे से भी ज्यादा समय बच रहा है। किसान अपने सामान को जल्दी मंडी पहुंचा रहे हैं, युवा नौकरी के लिए समय पर पहुंच पा रहे हैं और परिवार के साथ घूमने जाने वाले लोग भी खुश हैं। समय की बचत सीधे पैसे की बचत भी है।