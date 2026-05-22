पीएम नरेंद्र मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले बिक्रम को मिली CRPF सुरक्षा, पाकिस्तान से मिल रही थी धमकी

Vikram Sahu JhalMuri: पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में रहने वाले एक साधारण झालमुड़ी विक्रेता बिक्रम साऊ अचानक तब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी छोटी सी दुकान पर रुककर झालमुड़ी खाया था । उस वक्त यह घटना पूरे देश में छा गई थी। लेकिन अब वही मुलाकात बिक्रम और उनके परिवार के लिए चिंता का कारण बनती दिखाई दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बिक्रम की दुकान और उनके घर के आसपास पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस उन नंबरों की भी जांच कर रही है जिनसे धमकी भरे कॉल किए गए। अधिकारियों का कहना है कि कॉल्स की लोकेशन और सोर्स का पता लगाने की कोशिश जारी है।