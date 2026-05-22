सीएम रेवंत रेड्डी से BRS प्रेसिडेंट केटी रामा राव ने मांगा इस्तीफा, POCSO आरोपी को बचाने का लगाया आरोप

इस मामले पर केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने कुछ भी गलत नहीं किया है और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद करते हुए बताया कि इस पूरे विवाद और तनाव की वजह से उनकी मां को हार्ट स्ट्रोक भी आया। बंदी संजय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भावुक न होने और पार्टी को मजबूत बनाने पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह उनका निजी पारिवारिक मामला है और वे इसे कानूनी तरीके से लड़ेंगे।