Explainer: घर की जमापूंजी खत्म, पेपर लीक से टूटे सपने; नौकरियां न मिलने और महंगाई से देश का युवा तनाव का शिकार

Youth-Frustration: भटकते फिर रहे हैं कारवां मंजिल नहीं मिलती, जहां वालों को राहे-रहबरे-कामिल नहीं मिलती। आजकल देश के हालात कुछ ऐसे ही हैं। आज का युवा दिशाहीन हो चुका है और वह भटक रहा है।जिस नौजवान पीढ़ी से देश के भविष्य को संवारने की उम्मीद थी, वह इस समय एक बेहद कठिन दौर से गुजर रही है। रोजगार के सिमटते अवसर और सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में लगातार होते लीक के मामलों ने युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है। बरसों तक कमरे में बंद रह कर तैयारी करने वाले छात्रों के हाथ जब सिर्फ परीक्षा रद्द होने का नोटिस आता है, तो उनका हौसला टूट जाता है। इन हालात ने देश के एक बड़े युवा वर्ग को मानसिक तनाव और हताशा के दलदल में धकेल दिया है। एक अहम तथ्य यह है कि देश के युवाओं में बढ़ते असंतोष के कारण ही कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, जो आज के युवाओं के गुस्से का एक जीता जागता उदाहरण है।