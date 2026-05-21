Cockroach Janata Party को लेकर आया नया अपडेट, दो लोगों ने पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए किया अप्लाई

कॉकरोच जनता पार्टी
Cockroach Janata Party सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खिया बटोर रही हैं। अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स वेबसाइट के अनुसार, दो अलग-अलग लोगों ने नाम रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया है। इंटरनेट पर मीम्स और राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद अब इसमें कानूनी मोड़ आ गया है। हालांकि, अभी तक किसी का भी ट्रेडमार्क मंजूर नहीं हो पाया है। अभी इन एप्लीकेशन की डिटेल जांच होगी उसके बाद ही यह तय होगा कि इस नाम पर किसे अधिकार मिलेगा।
Cockroach Janata Party का 'X' पर अकाउंट बंद कर दिया है। जिसके बाद इस खबर ने भी सुर्खियां बटोरी थी। अकॉउंट बंद होने के बाद 'Cockroach is Back' नाम से नया अकाउंट बना दिया गया था। खास बात ये है कि इसके बायो में लिखा गया मैसेज, 'Cockroaches Don’t Die, सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। नया अकाउंट बनने से यह मैसेज गया कि यह ऑनलाइन अभियान फिलहाल रुकने वाला नहीं है।
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