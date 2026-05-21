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Cockroach Janata Party को लेकर आया नया अपडेट, दो लोगों ने पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए किया अप्लाई

Cockroach Janata Party को लेकर नया अपडेट सामने आ गया है। दो अलग-अलग लोगों ने नाम रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया है। आपको बता दें कि कुछ घंटों पहले ही इस पार्टी का 'X' अकाउंट बंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ ही देर में Cockroach is Back नाम से नया अकाउंट भी बन गया।

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भारत

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Anurag Animesh

May 21, 2026

Cockroach Janata Party latest news

कॉकरोच जनता पार्टी

Cockroach Janata Party सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खिया बटोर रही हैं। अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स वेबसाइट के अनुसार, दो अलग-अलग लोगों ने नाम रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया है। इंटरनेट पर मीम्स और राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद अब इसमें कानूनी मोड़ आ गया है। हालांकि, अभी तक किसी का भी ट्रेडमार्क मंजूर नहीं हो पाया है। अभी इन एप्लीकेशन की डिटेल जांच होगी उसके बाद ही यह तय होगा कि इस नाम पर किसे अधिकार मिलेगा।

बंद कर दिया गया था 'X' अकाउंट


Cockroach Janata Party का 'X' पर अकाउंट बंद कर दिया है। जिसके बाद इस खबर ने भी सुर्खियां बटोरी थी। अकॉउंट बंद होने के बाद 'Cockroach is Back' नाम से नया अकाउंट बना दिया गया था। खास बात ये है कि इसके बायो में लिखा गया मैसेज, 'Cockroaches Don’t Die, सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। नया अकाउंट बनने से यह मैसेज गया कि यह ऑनलाइन अभियान फिलहाल रुकने वाला नहीं है।

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Updated on:

21 May 2026 06:04 pm

Published on:

21 May 2026 05:26 pm

Hindi News / National News / Cockroach Janata Party को लेकर आया नया अपडेट, दो लोगों ने पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए किया अप्लाई

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