बेंगलुरु एयरपोर्ट पर Air India फ्लाइट रनवे से टकराई, लैंडिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा

आपको बता दें 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:39 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 (बोइंग 787-8, VT-ANB) टेकऑफ के मात्र 32 सेकंड बाद मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई और सिर्फ एक यात्री (विश्वास कुमार रमेश) बच सका। हादसे में जमीन पर भी 19 लोगों की मौत हुई और 67 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि टेकऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई रुक गई, जिसके कारण विमान नियंत्रण खो बैठा और क्रैश हो गया। यह घटना भारत की सबसे दुखद विमान दुर्घटनाओं में से एक है।