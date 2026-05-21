‘आरएसएस वालों सुन लो, माफी नहीं मांगूंगा’, राहुल गांधी के इस बयान पर पीयूष गोयल ने किया करारा पलटवार

Piyush Goyal Reaction : भारतीय सियासत में पक्ष-विपक्ष के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाल लिया है। गोयल ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार अपनी नकारात्मक सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोयल के मुताबिक, राहुल गांधी के हालिया भाषण उनकी गहरी हताशा और निराशा दर्शाते हैं, यही वजह है कि देश की जनता चुनावों में उन्हें बार-बार नकार रही है।