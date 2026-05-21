Punjab Municipal Corporations Election: चुनाव आयोग ने कहा – ‘सिर्फ 24 घंटे में होगी मतदान की तैयारी, राजस्थान से पहुंची वोटिंग मशीनें’

चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि पंजाब के अधिकारियों ने स्वतंत्र रूप से मशीनों की डिलीवरी में हिचकिचाहट दिखाई, जिसके बाद मशीनों को राजस्थान से भेजा गया। वकील ने अदालत को यह भी बताया, मशीनें मार्ग में हैं और जैसे हम बात कर रहे हैं, वे पंजाब की ओर बढ़ रही हैं। ECI ने यह स्पष्ट किया कि अब केवल वितरण स्थल और संबंधित अधिकारी का निर्धारण आवश्यक है, जिसे मशीनें प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयोग मशीनों की पहली जांच और कमीशनिंग में भी मदद करेगा।