दहेज के लिए प्रताड़ना फिर छत से गिरकर मौत, दिल्ली से सामने आया ट्विशा हत्याकांड 2.o

Delhi Dowry Death Case: पश्चिमी दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में 25 साल की वीना कुमारी की संदिग्ध मौत ने फिर से दहेज उत्पीड़न पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना सोमवार रात हुई, जब वीना ने अपने भाई को फोन कर बताया कि उसके साथ लगातार प्रताड़ना हो रही है। कुछ ही मिनटों बाद, उसके पति राजू सिंह ने परिवार को सूचित किया कि वीना तीन मंजिला इमारत की छत से गिर गई है।