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दहेज के लिए प्रताड़ना फिर छत से गिरकर मौत, दिल्ली से सामने आया ट्विशा हत्याकांड 2.o

Delhi Dowry Harassment Case: पश्चिमी दिल्ली के इंदरपुरी में 25 साल की वीना कुमारी की संदिग्ध मौत के मामले में उसके पति और देवर को दहेज उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा था या सुनियोजित हत्या।

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नई दिल्ली

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Devika Chatraj

May 21, 2026

Inderpuri Dowry Death Case

दहेज उत्पीड़न में 25 साल की युवती की मौत (X)

Delhi Dowry Death Case: पश्चिमी दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में 25 साल की वीना कुमारी की संदिग्ध मौत ने फिर से दहेज उत्पीड़न पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना सोमवार रात हुई, जब वीना ने अपने भाई को फोन कर बताया कि उसके साथ लगातार प्रताड़ना हो रही है। कुछ ही मिनटों बाद, उसके पति राजू सिंह ने परिवार को सूचित किया कि वीना तीन मंजिला इमारत की छत से गिर गई है।

हत्या के आरोप में पति और देवर गिरफ्तार

पुलिस ने शुरुआती जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के बयानों के आधार पर पति और देवर को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच कई स्तरों पर जारी है, और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है।

शादी के समय से चली आ रही दहेज की मांग

वीना कुमारी उत्तर प्रदेश के संभल की रहने वाली थी। दिसंबर 2022 में उसकी शादी राजू सिंह से हुई, जो बाद में करोल बाग स्थित एक बैंक में फील्ड एजेंट के रूप में काम करने लगे। साल 2023 में दोनों दिल्ली आकर इंदरपुरी में किराए के मकान में रहने लगे।

गांव के बुजुर्गों ने पहले करवाया था समझौता

परिवार का आरोप है कि शादी के समय नकद राशि और बाइक देने के बावजूद, ससुराल पक्ष ने रॉयल एनफील्ड बुलेट की मांग करना बंद नहीं किया। वीना के भाई राज ने बताया कि पति और देवर अक्सर ताने मारते और मारपीट भी करते थे। इसके लिए गांव के बुजुर्गों ने पहले समझौता भी करवाया था।

देवर की शादी के बाद बढ़ा तनाव

परिवार के अनुसार, अप्रैल 2025 में देवर राजकुमार की शादी हुई, जिसमें उसे 40 इंच एलईडी टीवी और बुलेट बाइक मिली। इसके बाद वीना पर लगातार यह दबाव डाला जाने लगा कि उसने पर्याप्त सामान नहीं लाया।

सोमवार को हुई थी आखिरी बार बात

राज ने कहा कि वीना ने कई बार अपनी बड़ी बहन को बताया कि उसे रोज मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। सोमवार रात करीब 9:55 बजे वीना ने अपने भाई को अंतिम बार फोन कर शिकायत की। इसके तुरंत बाद उसकी मौत की खबर आई। परिवार का आरोप है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि लगातार मानसिक दबाव का परिणाम था।

पुलिस जांच में जुटी

दिल्ली पुलिस के अनुसार, रात करीब 11 बजे अस्पताल से महिला की मौत की सूचना मिली। पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त शरद भास्कर ने बताया कि शादी को सात साल से कम समय हुआ था, इसलिए दहेज हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

सबूत जुटाने में लगी फोरेंसिक टीम

करोल बाग के उप-मंडल दंडाधिकारी ने परिवार के बयानों को दर्ज किया। रोहिणी की अपराध और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच कर सबूत जुटाए। हालांकि, पड़ोसियों ने झगड़े की आवाज सुनने से इनकार किया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वीना की मौत हादसा थी या सुनियोजित हत्या। आगे और खुलासे होने की संभावना है।

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Delhi News

Published on:

21 May 2026 01:52 pm

Hindi News / National News / दहेज के लिए प्रताड़ना फिर छत से गिरकर मौत, दिल्ली से सामने आया ट्विशा हत्याकांड 2.o

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