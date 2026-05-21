गर्मी करेगी हाल बेहाल: अगले 96 घंटे इन राज्यों के लिए हीटवेव अलर्ट जारी

◙ राजस्थान के कुछ पश्चिमी जिलों में दोपहर के समय अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीँ न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।



◙ दिल्ली में दोपहर के समय अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीँ न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।



◙ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में दोपहर के समय अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।



◙ पंजाब के कुछ जिलों में दोपहर के समय अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीँ न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।



◙ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में दोपहर के समय अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 30 तक रहने की उम्मीद है।



◙ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में दोपहर के समय अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीँ न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 31 से डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।



◙ बिहार के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

