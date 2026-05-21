Punjab BJP President: 2027 चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, पंजाब में सिख अध्यक्ष बनाने की तैयारी

Punjab BJP President: पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश में नया अध्यक्ष नियुक्त करने जा रही है। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए किसी सिख चेहरे को जिम्मेदारी दे सकती है। क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का तीन साल का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है।