प्री-मानसून अलर्ट: 21, 22 और 23 मई को इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत के राज्यों की बात की जाए तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल में 21, 22 और 23 मई को हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। वहीं केरल, माहे और लक्षद्वीप के लिए 21 और 22 मई का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 22 और 23 मई और रायलसीमा और तेलंगाना में 21 मई के लिए अलर्ट है। आने वाले तीन दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तमिलनाडु में 21 और 22 मई और केरल, माहे और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 21 मई को भारी बारिश की संभावना है। बारिश के साथ 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है जो कि 70 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है।