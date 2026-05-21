‘Cockroach Janata Party’ का एक्स अकाउंट सस्पेंड, फॉउंडर ने वीडियो जारी कर बताई वजह

कॉकरोच जनता पार्टी। (फोटो : X)
Cockroach Janata Party: देश में सोशल मीडिया की ताकत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कभी-कभी डिजिटल दुनिया में मजाक-मजाक में शुरू हुआ कोई आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेता है कि वह सीधे बड़ी टेक कंपनियों और न्यायपालिका के रडार पर आ जाता है। इंटरनेट पर तेजी से उभरी 'कॉकरोच जनता पार्टी' का आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट अचानक सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के संस्थापक ने अब एक विशेष वीडियो जारी कर इसके पीछे की असली वजहों का खुलासा किया है।
ध्यान रहे कि यह अनोखी डिजिटल पार्टी पिछले सप्ताह देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के एक कथित बयान के बाद अस्तित्व में आई थी। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर टिप्पणी पर जब विवाद बढ़ा, तो युवाओं ने विरोध स्वरूप इस पार्टी का गठन सोशल मीडिया पर कर दिया। देखते ही देखते इस पेज ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस पर लाखों फॉलोअर्स जुड़ गए। युवाओं ने इस हैंडल के जरिए बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर काफी तंज कसे और मीम्स शेयर किए।
अकाउंट पर पाबंदी लगने के तुरंत बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि अकाउंट को सस्पेंड करने के पीछे का कारण प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन और अचानक से बढ़ा ट्रैफिक माना जा रहा है। हालांकि, संस्थापक का दावा है कि उनके इस बढ़ते प्रभाव और बेरोजगारी पर किए जा रहे तीखे कटाक्षों के कारण कड़े नीतिगत दबाव के तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने साफ किया कि वे इस डिजिटल आंदोलन को रुकने नहीं देंगे।
इस कार्रवाई पर सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई युवाओं का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ इस तरह के व्यंग्यात्मक अभियान चलाने की एक सीमा होनी चाहिए।
चर्चा है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' की लीगल टीम अब इस एक्स अकाउंट को दोबारा बहाल कराने के लिए एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प को अपील भेजने की तैयारी कर रही है। अगर अकाउंट वापस नहीं मिलता है, तो इसके बैकअप हैंडल और अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर गतिविधियों को तेज किया जाएगा।
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