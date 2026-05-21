‘Cockroach Janata Party’ का एक्स अकाउंट सस्पेंड, फॉउंडर ने वीडियो जारी कर बताई वजह

Cockroach Janata Party: देश में सोशल मीडिया की ताकत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कभी-कभी डिजिटल दुनिया में मजाक-मजाक में शुरू हुआ कोई आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेता है कि वह सीधे बड़ी टेक कंपनियों और न्यायपालिका के रडार पर आ जाता है। इंटरनेट पर तेजी से उभरी 'कॉकरोच जनता पार्टी' का आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट अचानक सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के संस्थापक ने अब एक विशेष वीडियो जारी कर इसके पीछे की असली वजहों का खुलासा किया है।