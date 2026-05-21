क्या भारत पर मंडरा रहा है इबोला का खतरा? दिल्ली एयरपोर्ट पर अलर्ट के बाद बढ़ी चिंता, जानिए कितनी गंभीर है स्थिति?

इबोला वायरस डिजीज (EVD) एक बहुत गंभीर और जानलेवा बीमारी है। इसकी शुरुआत आज से करीब 50 साल पहले (1976 में) अफ्रीका के कांगो देश से हुई थी। यह वायरस सीधे इंसान के इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) और खून की नसों पर हमला करता है। हालत बिगड़ने पर मरीज के शरीर के अंदर और बाहर, दोनों तरफ से ब्लीडिंग होने लगती है। इबोला कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके अलग-अलग दौर में मौत का आंकड़ा 25% से लेकर 90% तक रहा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को इलाज कैसा और कितनी जल्दी मिला।