दिल्ली-फरीदाबाद हाईवे पर भर्राटा भरेंगे वाहन, 20 मिनट में 30 km का सफर पूरा, क्या है 4463 करोड़ का मेगा प्लान

दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली को जाममुक्त और भविष्य के लिए आधुनिक परिवहन नेटवर्क से लैस बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ सड़कें बनाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को आसान और यात्रा को तेज और सुगम बनाना है।