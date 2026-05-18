18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई: ट्रैफिक होगा छूमंतर! गोरेगांव खाड़ी पर बनेगा 418 करोड़ का केबल-स्टेड पुल, जानें पूरा प्लान

Goregaon Creek Bridge Update: मुंबई में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए बीएमसी (BMC) और राज्य सरकार कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसी के तहत गोरेगांव खाड़ी पर केबल-स्टेड ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 18, 2026

Goregaon creek bridge BMC

मुंबई को मिलेगा नया केबल-स्टेड ब्रिज (Photo: IANS/File)

मुंबई की ट्रैफिक जाम से परेशान जनता के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पश्चिमी उपनगरों में लगातार बढ़ती वाहनों की भीड़ और घंटों लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने गोरेगांव खाड़ी पर आधुनिक 6 लेन के केबल-स्टेड ब्रिज के निर्माण का फैसला लिया है। खास बात यह है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम अब शुरू भी हो चुका है।

418 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट का काम शुरू

बीएमसी के इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर करीब 418.53 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इसके बनने से मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और रोजाना लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम में बड़ी कमी आएगी।

ऐसा होगा मुंबई का नया केबल-स्टेड ब्रिज

जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित पुल की कुल लंबाई 542 मीटर होगी। इसमें सबसे खास हिस्सा 238 मीटर का केबल-स्टेड डिजाइन होगा, जिसे आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा। इस डिजाइन की मदद से खाड़ी के समुद्री पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हुए पुल का निर्माण संभव हो सकेगा।

पुल की कुल चौड़ाई 28.55 मीटर तय की गई है। इसमें वाहनों के लिए 6 लेन बनाई जाएंगी। इसके अलावा पुल के दोनों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा यूटिलिटी कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल भविष्य में विभिन्न सेवा लाइनों और सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा।

36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य

बीएमसी ने इस परियोजना को तय समय में पूरा करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। मानसून के महीनों को छोड़कर अगले 36 महीनों में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर सभी तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं समय पर पूरी हुईं तो यह पुल अक्टूबर 2028 तक आम जनता के लिए यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

अंधेरी सहित कई इलाकों में घटेगा ट्रैफिक

बीएमसी अधिकारियों का मानना है कि इस पुल के शुरू होने के बाद अंधेरी, ओशिवारा, लोखंडवाला और गोरेगांव जैसे व्यस्त इलाकों में वाहनों का दबाव काफी कम हो जाएगा। वर्तमान में इन क्षेत्रों में पीक ऑवर के दौरान लंबा ट्रैफिक जाम आम बात बन चुका है।

नया ब्रिज शुरू होने से यात्रियों का सफर तेज और आसान होगा, साथ ही ईंधन और समय दोनों की बचत होने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि यह परियोजना सिर्फ ट्रैफिक कम करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मुंबई के शहरी विकास और कनेक्टिविटी को भी नई दिशा दे सकती है।

ये भी पढ़ें

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: 1350 किमी लंबाई, रफ्तार 120 km, 8 लेन और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं- जानें ताजा स्टेटस
मुंबई
Delhi–Mumbai Expressway Highway latest update

खबर शेयर करें:

Published on:

18 May 2026 04:06 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई: ट्रैफिक होगा छूमंतर! गोरेगांव खाड़ी पर बनेगा 418 करोड़ का केबल-स्टेड पुल, जानें पूरा प्लान

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

CM विजय-तृषा कंट्रोवर्सी पर एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘ऐसे सवाल घटिया और बेतुके हैं’

Malavika Mohanan on CM Vijay
मनोरंजन

सिर्फ BJP को टारगेट करने के आरोपों पर Vir Das ने तोड़ी चुप्पी, नेताओं पर मजाक करना मेरा काम है, सिर्फ बीजेपी पर नहीं

सिर्फ BJP को टारगेट करने के आरोपों पर Vir Das ने तोड़ी चुप्पी, नेताओं पर मजाक करना मेरा काम है, सिर्फ बीजेपी पर नहीं
मनोरंजन

‘हमें मना कर महाशय 7 देश घूम रहे’, PM मोदी पर संजय राउत का कटाक्ष, कहा- आपके अवार्ड की देश को जरुरत नहीं

Sanjay Raut on PM Modi
मुंबई

पुणे में हैवान बना पति: प्राइवेट पार्ट पर डाला एसिड, अफेयर के शक और बेटे की चाह में पत्नी पर ढाया जुल्म

Pune Domestic Violence Case
मुंबई

धोखे को लेकर सारा अली खान और आयुष्मान खुराना में छिड़ी तीखी बहस, एक्टर बोले- ‘लोग बदल भी सकते हैं’

Sara Ali Khan Ayushmann Khurrana
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.