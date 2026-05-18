मुंबई: ट्रैफिक होगा छूमंतर! गोरेगांव खाड़ी पर बनेगा 418 करोड़ का केबल-स्टेड पुल, जानें पूरा प्लान

मुंबई की ट्रैफिक जाम से परेशान जनता के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पश्चिमी उपनगरों में लगातार बढ़ती वाहनों की भीड़ और घंटों लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने गोरेगांव खाड़ी पर आधुनिक 6 लेन के केबल-स्टेड ब्रिज के निर्माण का फैसला लिया है। खास बात यह है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम अब शुरू भी हो चुका है।