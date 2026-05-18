‘हमें मना कर महाशय 7 देश घूम रहे’, PM मोदी पर संजय राउत का कटाक्ष, कहा- आपके अवार्ड की देश को जरुरत नहीं

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राउत ने देश की मौजूदा स्थिति, पश्चिम एशिया संकट और नेताओं के भारी सुरक्षा काफिले को लेकर कई सवाल खड़े किए। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही देश संकट में चला गया है और जिस स्थिति की भविष्यवाणी उन्होंने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले ही की थी, वही अब सामने आ रही है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री खुद विदेश में घूम रहे है।