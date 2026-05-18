पुणे में हैवान बना पति: प्राइवेट पार्ट पर डाला एसिड, अफेयर के शक और बेटे की चाह में पत्नी पर ढाया जुल्म

विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह बाथरूम से टॉयलेट क्लीनर एसिड की बोतल उठा लाया और जबरन एसिड महिला के प्राइवेट पार्ट पर उड़ेल दिया। तेजाब पड़ते ही महिला दर्द से चीखने लगी और मदद के लिए घर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसे लगातार पीटता रहा। महिला की चीख-पुकार सुनकर उसकी ननद वहां पहुंची और उसने आरोपी के माता-पिता को सूचित किया। आरोपी वहां से भागने से पहले पत्नी को धमकी देकर गया कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार डालेगा। इसके बाद, गंभीर रूप से झुलसी और असहनीय दर्द से तड़पती महिला को बिना किसी इलाज के 15 दिनों तक घर में ही कैद रखा गया।