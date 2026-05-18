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पुणे में हैवान बना पति: प्राइवेट पार्ट पर डाला एसिड, अफेयर के शक और बेटे की चाह में पत्नी पर ढाया जुल्म

Husband Pours Acid on Wife: पुणे के उरुली कंचन में एक शराबी पति ने दो बेटियां पैदा होने और चरित्र पर शक के चलते पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर टॉयलेट क्लीनर एसिड डाल दिया। 15 दिनों तक बंधक रहने के बाद भागी पीड़िता को ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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मुंबई

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Imran Ansari

May 18, 2026

Pune Domestic Violence Case

पत्रिका प्रतीकात्मक फोटो

Pune Domestic Violence Case: महाराष्ट्र के पुणे से घरेलू हिंसा और क्रूरता का एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक शख्स ने शराब के नशे में अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट पर टॉयलेट साफ करने वाला तेजाब (एसिड) डाल दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने गंभीर रूप से झुलसी पीड़ित महिला को बिना किसी इलाज के 15 दिनों तक घर में ही बंधक बनाकर रखा। आपको बता दें कि यह दर्दनाक घटना तब सामने आई जब पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से भागकर अपने मायके पहुंची। उरुली कंचन पुलिस स्टेशन ने पीड़िता की शिकायत पर सप्ताहांत में आरोपी पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।

शराब, बेटा न होने का गुस्सा और चरित्र पर शक

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, यह खौफनाक वारदात 20 अप्रैल की शाम को दंपति के आवास पर शुरू हुई। आरोपी पति भारी मात्रा में शराब पीकर घर लौटा था। वह इस बात को लेकर बेहद गुस्से में था कि उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म न देकर दो बेटियों को जन्म दिया है। इसके अलावा, वह अपनी पत्नी के चरित्र पर भी झूठा शक करता था। पीड़िता ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि आरोपी ने पहले उसके चरित्र पर सवाल उठाए और पूछा, 'जब तुम काम पर बाहर जाती हो, तो तुम्हारा बाहर किसके साथ चक्कर चल रहा है?' इसके बाद उसने लात-घूंसों से पीड़िता पर हमला कर दिया।

एसिड अटैक और 15 दिनों तक कैद

विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह बाथरूम से टॉयलेट क्लीनर एसिड की बोतल उठा लाया और जबरन एसिड महिला के प्राइवेट पार्ट पर उड़ेल दिया। तेजाब पड़ते ही महिला दर्द से चीखने लगी और मदद के लिए घर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसे लगातार पीटता रहा। महिला की चीख-पुकार सुनकर उसकी ननद वहां पहुंची और उसने आरोपी के माता-पिता को सूचित किया। आरोपी वहां से भागने से पहले पत्नी को धमकी देकर गया कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार डालेगा। इसके बाद, गंभीर रूप से झुलसी और असहनीय दर्द से तड़पती महिला को बिना किसी इलाज के 15 दिनों तक घर में ही कैद रखा गया।

9 मई को मिली कैद से आज़ादी

पीड़िता को भागने का मौका 9 मई को मिला, जब उसका पति काम पर बाहर गया हुआ था। महिला अपनी दोनों बेटियों को लेकर किसी तरह वहां से निकली और सीधे अपने मायके पहुंची। बेटी की हालत और हफ़्तों की प्रताड़ना की कहानी सुनकर मायके वाले दंग रह गए। परिजन 15 मई को पीड़िता को लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को पुणे के ससून जनरल अस्पताल (Sassoon General Hospital) में भर्ती कराया, जहाँ बर्न इंजरी विभाग में उसका विशेष इलाज चल रहा है।

पति के खिलाफ FIR दर्ज, तलाश जारी

मामले की पुष्टि करते हुए उरुली कंचन पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सचिन वांगड़े ने बताया कि आरोपी पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत घरेलू हिंसा, जानबूझकर रासायनिक पदार्थ से नुकसान पहुंचाने (एसिड अटैक) और अवैध रूप से बंधक बनाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें आरोपी को जल्द से जल्द हिरासत में लेने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

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Published on:

18 May 2026 03:14 pm

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