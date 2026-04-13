पुलिस को भी नहीं बख्शा… बीच सड़क पर तोड़ी गाड़ी, मदरसन कंपनी के बाहर कर्मचारी हुए उग्र

पुलिस के अनुसार, नोएडा के फेज-2 स्थित औद्योगिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले तीन दिनों से मदरसन, ऋचा ग्लोबल, रेनबो, पैरामाउंट, एसएनडी और अनुभव जैसी बड़ी कंपनियों के कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब 500 से अधिक कर्मचारी अकेले मदरसन कंपनी के बाहर जमा हो गए और यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। इस आंदोलन की आंच अब नोएडा के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच गई है, जहां सेक्टर 1, 15 और 62 में सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतरकर कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस व्यापक विरोध प्रदर्शन के कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है और अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने-बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं।