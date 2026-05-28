बकरीद पर नोएडा में हाई अलर्ट, आज से धारा 163 लागू; जानें अगले 72 घंटे कौन-कौन से नियम रहेंगे लागू?

Noida Bakrid Security: बकरीद और अलग-अलग संगठनों के धरना-प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज गुरुवार से धारा 163 लागू कर दी गई है। यह धारा 28 मई से 30 मई तक पूरे जिले में लागू रहेगी। पुलिस का कहना है कि यह फैसला शांति बनाए रखने और किसी भी तरह का माहौल खराब होने से रोकने के लिए लिया गया है। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई लागू किए गए नियमों का उल्लंघन करता मिला, तो उसके खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।