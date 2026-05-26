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‘अब और गायें नहीं कटने देंगे’, ईद 2026 से पहले डॉ. सुरेश चव्हाणके के बयान से देशभर में बहस तेज

ईद 2026 से पहले डॉ. सुरेश चव्हाणके ने गाय को लेकर बयान दिया है।जिसने गौसंरक्षण पर राष्ट्रीय बहस तेज कर दी है। उन्होंने इसे धार्मिक भावना के साथ-साथ सांस्कृतिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया है।

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नोएडा

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Amit Dave

May 26, 2026

Suresh Chavhanke

ईद 2026 से पहले गौसंरक्षण का मुद्दा फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। इसी बीच Dr. Suresh Chavhanke के एक बयान ने देशभर में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा — “अब और गायें नहीं कटने देंगे।”

भारत में गाय को केवल एक पशु नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। सनातन परंपरा में “गौ माता” की अवधारणा करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है। ऐसे में ईद 2026 से पहले गौहत्या और गौसंरक्षण को लेकर बहस एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है।

Dr. Suresh Chavhanke ने अपने बयान में कहा कि भारत जैसे देश में, जहां लोग सुबह उठकर गाय की पूजा करते हैं और उसे समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, वहां गौहत्या अत्यंत पीड़ादायक विषय है। उन्होंने कहा कि गौसंरक्षण केवल धार्मिक भावना का मुद्दा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक जीवनशैली की रक्षा से जुड़ा विषय है।

उन्होंने दावा किया कि देश के कई हिस्सों में आज भी अवैध गौतस्करी और गौहत्या की घटनाएं सामने आती हैं। उनके अनुसार, इसे रोकने के लिए प्रशासनिक सख्ती और सामाजिक जागरूकता दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि ईद 2026 के दौरान गौवंश की सुरक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।

अपने संबोधन में उन्होंने गाय को भारतीय कृषि व्यवस्था की “रीढ़” बताते हुए कहा कि गांवों में आज भी गोबर और गौमूत्र का उपयोग जैविक खेती, खाद और पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। उनका कहना था कि गौवंश की रक्षा केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है।

Dr. Suresh Chavhanke ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की कि गौहत्या रोकने वाले कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही गौशालाओं को मजबूत करने और बेसहारा गायों के संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं चलाई जाएं। उन्होंने कहा कि यदि समाज और प्रशासन मिलकर काम करें, तो गौसंरक्षण को जनआंदोलन का रूप दिया जा सकता है।

इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग गौसंरक्षण को भारतीय संस्कृति की रक्षा से जोड़ते हुए समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने कहा कि किसी भी त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में गाय का विषय केवल धर्म तक सीमित नहीं है। यह राजनीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यही कारण है कि गौसंरक्षण पर दिया गया कोई भी बड़ा बयान राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है।

देश के कई राज्यों में पहले से गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू हैं। इसके बावजूद समय-समय पर अवैध पशु तस्करी और कटान की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में Dr. Suresh Chavhanke का यह बयान एक बार फिर इस बहस को राष्ट्रीय स्तर पर ले आया है।

अपने संदेश के अंत में उन्होंने कहा कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति और परंपराओं से है, और गाय उस परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि गौसंरक्षण को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के रूप में भी देखा जाए।

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Published on:

26 May 2026 08:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ‘अब और गायें नहीं कटने देंगे’, ईद 2026 से पहले डॉ. सुरेश चव्हाणके के बयान से देशभर में बहस तेज

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