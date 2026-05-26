‘अब और गायें नहीं कटने देंगे’, ईद 2026 से पहले डॉ. सुरेश चव्हाणके के बयान से देशभर में बहस तेज

इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग गौसंरक्षण को भारतीय संस्कृति की रक्षा से जोड़ते हुए समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने कहा कि किसी भी त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए।