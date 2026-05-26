नोएडा में एक और ट्विशा जैसा मामला?, 6 महीने पहले हुई थी शादी, अब पंखे से लटका मिला शव

ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली मॉडल और एक्ट्रेस थीं, जिनकी शादी दिसंबर 2025 में भोपाल के समर्थ सिंह से हुई थी। शादी के लगभग 5 महीने बाद मई 2026 में उनकी ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उनसे 20 लाख रुपये दहेज की मांग कर रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे। मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि पति वकील हैं और सास रिटायर्ड जज हैं। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग तेज होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और साथ ही अब इस मामले की जांच CBI के हाथों में थमा दी है।