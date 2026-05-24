नोएडा का ‘साइको’ अकाउंटेंट गिरफ्तार, लड़कियों की कमर पर मारता था कैंची

Noida Crime News: नोएडा से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सड़क पर चलने वाली लड़कियों को निशाना बनाने वाले एक सिरफिरे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह युवक स्कूटी से आता था और पैदल जा रही लड़कियों की कमर पर पीछे से कैंची मारकर फरार हो जाता था। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी कोई अनपढ़ अपराधी नहीं, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करता था, तो उसका जवाब सुनकर हर कोई दंग रह गया। आरोपी ने बताया कि उसे लड़कियों से नफरत है और उन्हें जख्मी करने से उसके मन को खुशी मिलती थी।