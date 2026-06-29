नोएडा में 21वीं मंजिल पर AC ब्लास्ट के बाद भड़की भीषण आग, मची अफरा-तफरी, घटना का वीडियो तेजी से वायरल

शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि फ्लैट में लगे एयर कंडीशनर (एसी) में ब्लास्ट होने के बाद आग लगी। गर्मी के मौसम में लगातार एसी चलने से ओवरहीटिंग की वजह से यह हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग पूरी तरह बुझने और मौके का निरीक्षण करने के बाद ही हादसे की असली वजह का पता चल सकेगा। जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक तौर पर आग लगने के कारणों की पुष्टि की जाएगी।