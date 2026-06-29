दिल्ली के केशव पुरम में चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने बचाई 3 लोगों की जान

दिल्ली में लगातार आग की घटनाओं से चिंता बढ़ गई है। इसी महीने दिल्ली के मालवीय नगर स्थित बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल की इमारत में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई। पिछले महीने विवेक विहार में एक चार मंजिला आवासीय इमारत में एयर कंडीशनर (AC) में ब्लास्ट और शॉर्ट सर्किट के कारण भयानक आग लग गई। इस घटना में एक बच्चे सहित 9 लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए।