54 नदियां और अनसुलझा तीस्ता समझौता, जानिए भारत-बांग्लादेश जल विवाद पर MEA ने क्या कहा

भारत का हमेशा से यही रुख रहा है कि बांग्लादेश के साथ जल-संबंधी मामलों पर बातचीत तय द्विपक्षीय तंत्रों के जरिए ही की जाती है, जिनकी बैठकें समय-समय पर आयोजित होती हैं। पिछले महीने तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर भारत का पक्ष रखते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि इस मुद्दे पर नई दिल्ली का दृष्टिकोण बांग्लादेश को पहले ही स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है।