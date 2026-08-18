कंगना के बयान पर भड़के इमरान प्रतापगढ़ी, बोले- जिन्हें 2014 में आजादी मिली, उनसे देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं

उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए दावा किया कि संगठन ने लंबे समय तक अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया और संविधान को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का देश की आजादी के आंदोलन में ऐतिहासिक योगदान रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जेएसएससी-सीजीएल के तहत होने वाली परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी ने कहा कि छात्र राहुल गांधी का धन्यवाद कर रहे हैं और उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मामले में संवेदनशीलता के साथ हस्तक्षेप किया। उन्होंने छात्रों से बात की। हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां गया, हमारे जिला अध्यक्ष लगातार वहां डटे रहे और एनएसयूआई का प्रतिनिधिमंडल भी वहां पहुंचा।