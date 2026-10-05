135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के नए ठिकाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा लेआउट प्लान और एफिडेविट

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी लाइब्रेरी है। इसकी स्थापना 1891 में कलकत्ता में इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के रूप में हुई थी। 1911 में राजधानी को दिल्ली ले जाने के बाद इसे शुरू में सिविल लाइन्स के पुराने सचिवालय में रखा गया था और बाद में 1930 के दशक में इसे नॉर्थ ब्लॉक में ले जाया गया। 1969 से यह शास्त्री भवन में स्थित है, जो चार मंजिलों और लगभग 5,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस लाइब्रेरी को सिविल सेवा की तैयारी करने वालों, शोधकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ केंद्र माना जाता है।