5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Bihar MLC Election: अनंत सिंह से खींचतान के बीच नीरज कुमार ने किया नामांकन, बोले- नालंदा यूनिवर्सिटी और चरवाहा विद्यालय के बीच मुकाबला

Bihar Legislative Council Election: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव के बीच पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से JDU उम्मीदवार नीरज कुमार ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। अनंत सिंह के जन सुराज उम्मीदवार के समर्थन में उतरने के बीच नीरज कुमार ने NDA की सभी आठ सीटों पर जीत का दावा किया और कहा कि NDA में कोई दरार नहीं है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 05, 2026

Bihar MLC Election

जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार (फोटो- ANI)

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए होने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह के साथ चल रही जुबानी जंग और खींचतान के बीच जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोमवार को पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से NDA उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नीरज कुमार लगातार चौथी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद नीरज कुमार ने पार्टी या गठबंधन के भीतर किसी भी तरह के मतभेद की बात को खारिज कर दिया।

नालंदा विश्वविद्यालय मॉडल बनाम चरवाहा विद्यालय मॉडल की लड़ाई - नीरज कुमार

नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद नीरज कुमार ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सीटों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि बिहार के भविष्य और विजन के बारे में है। उन्होंने कहा, "हमारे पास पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह, पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद, नीतीश कुमार का मार्गदर्शन और NDA के सभी सहयोगियों का एकजुट समर्थन है।

उन्होंने कहा कि NDA आठ सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और हम सभी आठों सीटें जीतेंगे। चर्चा का एकमात्र मुद्दा यह होना चाहिए कि नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और नालंदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मॉडल जीतेगा या चरवाहा विद्याल मॉडल। लड़ाई इसी मुद्दे पर है, बाकी बातें बेमानी हैं।

अनंत सिंह के जीत के दावे पर कसा तंज

जब उनसे बाहुबली विधायक अनंत सिंह के हाल ही में प्रशांत किशोर की पार्टी 'जन सुराज' के उम्मीदवार के साथ देखे जाने और उनके जीत के दावों के बारे में पूछा गया, तो नीरज कुमार ने कहा, "अगर हम अभी यह दावा करें कि हम ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या कोई हमें ऐसा कहने से रोकेगा? यहां तो सिर्फ नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। NDA के भीतर पूरी सहमति है। कोई मतभेद नहीं है।" उन्होंने साफ कहा कि कोई कुछ भी दावा करे, लेकिन जमीन पर NDA का कैडर पूरी तरह एकजुट है।

नीरज के खिलाफ अनंत सिंह ने खोल रखा है मोर्चा

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट को लेकर JDU के अंदर चल रहा विवाद कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। अनंत सिंह ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वे नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार करेंगे और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन करेंगे। उन्होंने नीरज के साथ अपने निजी राजनीतिक मतभेदों का भी ज़िक्र किया है। पार्टी नेतृत्व इस विवाद को सुलझाने में जुटी हुई है और NDA में एकता की बात कह रही है।

नीरज ने महागठबंधन पर साधा निशाना

नीरज कुमार ने इस चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ अलग-अलग उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस और RJD पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भले ही यह उनका अंदरूनी मामला हो, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि 'INDI अलायंस' के भीतर तालमेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली NDA सरकार को जनादेश दिया है और स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता विकास और शैक्षिक सुधारों के पक्ष में वोट डालेंगे।

‘ईरान से 1000 किमी दूर भागी अमेरिकी सेना, खाड़ी में एक भी US वॉरशिप नहीं’, IRGC कमांडर अली फदावी का दावा

ये भी पढ़ें
Iran-US Tension IRGC Commander Ali Fadavi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

05 Oct 2026 11:56 am

Published on:

05 Oct 2026 11:06 am

Hindi News / National News / Bihar MLC Election: अनंत सिंह से खींचतान के बीच नीरज कुमार ने किया नामांकन, बोले- नालंदा यूनिवर्सिटी और चरवाहा विद्यालय के बीच मुकाबला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Delhi Women Safety: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा, 10 बजे के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?

Supreme Court Delhi women safety
राष्ट्रीय

‘भगवंत मान की ईमानदारी का नकाब हाईकोर्ट ने उतारा’, भ्रष्टाचार मामले की जांच CBI को सौंपने पर बोला विपक्ष

Pratap Singh Bajwa-Bikram Singh Majithia
राष्ट्रीय

दिग्विजय सिंह पर शाइना एनसी का पलटवार- चुनिंदा याददाश्त, राम मंदिर के लिए दान पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण

Shaina NC on Digvijaya Singh Ram Mandir donation
राष्ट्रीय

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के नए ठिकाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा लेआउट प्लान और एफिडेविट

Supreme Court
राष्ट्रीय

Koel Mallick joins BJP : TMC छोड़ भाजपा में शामिल हुईं कोयल मल्लिक, एक दिन पहले पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में उतारा था

Koel Mallick
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.