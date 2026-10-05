Bihar MLC Election: अनंत सिंह से खींचतान के बीच नीरज कुमार ने किया नामांकन, बोले- नालंदा यूनिवर्सिटी और चरवाहा विद्यालय के बीच मुकाबला

जब उनसे बाहुबली विधायक अनंत सिंह के हाल ही में प्रशांत किशोर की पार्टी 'जन सुराज' के उम्मीदवार के साथ देखे जाने और उनके जीत के दावों के बारे में पूछा गया, तो नीरज कुमार ने कहा, "अगर हम अभी यह दावा करें कि हम ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या कोई हमें ऐसा कहने से रोकेगा? यहां तो सिर्फ नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। NDA के भीतर पूरी सहमति है। कोई मतभेद नहीं है।" उन्होंने साफ कहा कि कोई कुछ भी दावा करे, लेकिन जमीन पर NDA का कैडर पूरी तरह एकजुट है।