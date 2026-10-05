Bihar MLC Election: अनंत सिंह से खींचतान के बीच नीरज कुमार ने किया नामांकन, बोले- नालंदा यूनिवर्सिटी और चरवाहा विद्यालय के बीच मुकाबला

जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार (फोटो- ANI)
Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए होने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह के साथ चल रही जुबानी जंग और खींचतान के बीच जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोमवार को पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से NDA उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नीरज कुमार लगातार चौथी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद नीरज कुमार ने पार्टी या गठबंधन के भीतर किसी भी तरह के मतभेद की बात को खारिज कर दिया।
नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद नीरज कुमार ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सीटों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि बिहार के भविष्य और विजन के बारे में है। उन्होंने कहा, "हमारे पास पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह, पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद, नीतीश कुमार का मार्गदर्शन और NDA के सभी सहयोगियों का एकजुट समर्थन है।
उन्होंने कहा कि NDA आठ सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और हम सभी आठों सीटें जीतेंगे। चर्चा का एकमात्र मुद्दा यह होना चाहिए कि नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और नालंदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मॉडल जीतेगा या चरवाहा विद्याल मॉडल। लड़ाई इसी मुद्दे पर है, बाकी बातें बेमानी हैं।
जब उनसे बाहुबली विधायक अनंत सिंह के हाल ही में प्रशांत किशोर की पार्टी 'जन सुराज' के उम्मीदवार के साथ देखे जाने और उनके जीत के दावों के बारे में पूछा गया, तो नीरज कुमार ने कहा, "अगर हम अभी यह दावा करें कि हम ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या कोई हमें ऐसा कहने से रोकेगा? यहां तो सिर्फ नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। NDA के भीतर पूरी सहमति है। कोई मतभेद नहीं है।" उन्होंने साफ कहा कि कोई कुछ भी दावा करे, लेकिन जमीन पर NDA का कैडर पूरी तरह एकजुट है।
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट को लेकर JDU के अंदर चल रहा विवाद कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। अनंत सिंह ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वे नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार करेंगे और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन करेंगे। उन्होंने नीरज के साथ अपने निजी राजनीतिक मतभेदों का भी ज़िक्र किया है। पार्टी नेतृत्व इस विवाद को सुलझाने में जुटी हुई है और NDA में एकता की बात कह रही है।
नीरज कुमार ने इस चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ अलग-अलग उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस और RJD पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भले ही यह उनका अंदरूनी मामला हो, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि 'INDI अलायंस' के भीतर तालमेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली NDA सरकार को जनादेश दिया है और स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता विकास और शैक्षिक सुधारों के पक्ष में वोट डालेंगे।
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