‘ईरान से 1000 किमी दूर भागी अमेरिकी सेना, खाड़ी में एक भी US वॉरशिप नहीं’, IRGC कमांडर अली फदावी का दावा

Iran-US Tension: ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के शीर्ष कमांडर रियर एडमिरल अली फदावी ने अमेरिका को लेकर एक बड़ा दावा किया है। फदावी के अनुसार, ईरानी सशस्त्र बलों की ताकत के कारण अमेरिकी सेना को ईरान की सीमाओं से 1000 किलोमीटर (621 मील) पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा, फदावी ने चेतावनी देते हुए कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है और ईरानी नौसेना किसी भी समय उस वैकल्पिक दक्षिणी समुद्री मार्ग का उपयोग करने वाले किसी भी तेल टैंकर या जहाज को निशाना बना सकती है, जिसकी निगरानी अमेरिका करता है।