5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करी वाली नाव पर अमेरिकी हमला, साउथकॉम ने 4 लोगों के मारे जाने का किया दावा

US सदर्न कमांड ने दावा किया है कि उसने कैरिबियन सागर में ड्रग तस्करी के संदिग्ध रास्ते पर जा रही एक स्पीडबोट पर मिलिट्री स्ट्राइक की है। US कमांड के मुताबिक, खुफिया जानकारी से इस बात की पुष्टि हुई थी कि यह नाव ड्रग तस्करी में शामिल थी और इस हमले में चार संदिग्ध नार्को टेररिस्ट मारे गए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Oct 05, 2026

Southern Command US strike Caribbean Sea

कैरेबियन सागर में नाव पर अमेरिकी हमला (फोटो- वीडियोग्रैब X/SOUTHCOM)

US Strike Caribbean: अमेरिकी सेना ने एक बार फिर पूर्वी प्रशांत और कैरिबियन सागर में काम कर रहे नार्को टेररिस्ट नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यूनाइटेड स्टेट्स सदर्न कमांड (US SOUTHCOM) ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि जॉइंट टास्क फोर्स वेस्टर्न हेमिस्फियर (JTF-WHEM) ने कैरिबियन में तस्करी के एक चिन्हित रूट से जा रही एक तेज रफ्तार नाव को सटीक काइनेटिक स्ट्राइक से नष्ट कर दिया। इस सैन्य ऑपरेशन में चार नार्को टेररिस्ट के मारे जाने का दावा किया गया है।

कैरिबियन में नाव को निशाना बनाया गया

US सदर्न कमांड द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान के अनुसार, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि कैरिबियन सागर में ड्रग तस्करी के एक जाने माने रास्ते से एक तेज रफ्तार 'गो-फास्ट' बोट गुजर रही है। जिनका इस्तेमाल अक्सर समुद्री रास्तों से गैरकानूनी ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जाता है।

खुफिया जानकारी के आधार पर सटीक काइनेटिक स्ट्राइक

SOUTHCOM ने कहा कि अमेरिकी खुफिआ निगरानी से पुष्टि हुई कि नाव गैरकानूनी ड्रग तस्करी में शामिल थी। इस पुष्टि के तुरंत बाद टास्क फोर्स ने नाव पर एक घातक हमला किया, जिससे उस नाव पर सवार चार तस्कर मौके पर ही मारे गए। अमेरिकी बयान में इस ऑपरेशन को घातक काइनेटिक स्ट्राइक और मारे गए लोगों को नार्को-टेररिस्ट बताया गया है।

स्ट्राइक का फूटेज भी किया जारी

SOUTHCOM ने ऑपरेशन का फुटेज भी जारी किया, जिसमें नाव को पानी में चलते हुए और हमले के बाद जलते हुए दिखाया गया है। हालांकि, कमांड ने उस खुफिया जानकारी के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी जिसके आधार पर नाव के ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

अमेरिकी टास्क फोर्स के निशाने पर नार्को टेररिस्ट नेटवर्क

सैन्य अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई समुद्री सीमाओं पर काम कर रहे ड्रग कार्टेल और अंतरराष्ट्रीय आतंकी फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए जॉइंट टास्क फोर्स-वेस्टर्न हेमिस्फियर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशनों का हिस्सा है। इन ऑपरेशनों का मकसद समुद्री रास्तों से अमेरिका और अन्य बाजारों तक पहुंचने वाले गैरकानूनी ड्रग्स की तस्करी को रोकना है। हालांकि हाल के हफ्तों में इस इलाके में अमेरिकी ऑपरेशनों में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन इस ताजा स्ट्राइक से यह साफ हो गया है कि अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में तस्करों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

यमन के अल मुखा तट के पास तेल टैंकर के करीब कई धमाके, UKMTO ने जारी की एडवाइजरी

ये भी पढ़ें
Yemen Tanker Incident UKMTO Warnin

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Oct 2026 08:46 am

Published on:

05 Oct 2026 08:46 am

Hindi News / World / कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करी वाली नाव पर अमेरिकी हमला, साउथकॉम ने 4 लोगों के मारे जाने का किया दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Yemen Houthis Crisis: हूतियों के खिलाफ यमन ने मांगी अंतरराष्ट्रीय मदद, विदेश मंत्री ने दुनिया से की निर्णायक समर्थन की अपील

Yemen Houthis Crisis
विदेश

यमन के अल मुखा तट के पास तेल टैंकर के करीब कई धमाके, UKMTO ने जारी की एडवाइजरी

Yemen Tanker Incident UKMTO Warnin
विदेश

Iran US Tensions: यमन में फिर गरजी बंदूकें, हूतियों पर यमन के प्रहार से दहला मध्य-पूर्व, अमेरिका को ईरान का दो-टूक पैगाम!

Iran US Tensions
विदेश

हज 2027 की तैयारियों पर भारत-सऊदी की अहम बैठक, 1 लाख से ज्यादा भारतीय यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं का लिया जायजा

Haj Committee of India
विदेश

पाकिस्तान में बढ़ता जल संकट और गर्मी बनी मुसीबत, खेती बचाने के लिए कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की जरूरत

Water Shortage in Pakistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.