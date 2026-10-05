कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करी वाली नाव पर अमेरिकी हमला, साउथकॉम ने 4 लोगों के मारे जाने का किया दावा

सैन्य अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई समुद्री सीमाओं पर काम कर रहे ड्रग कार्टेल और अंतरराष्ट्रीय आतंकी फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए जॉइंट टास्क फोर्स-वेस्टर्न हेमिस्फियर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशनों का हिस्सा है। इन ऑपरेशनों का मकसद समुद्री रास्तों से अमेरिका और अन्य बाजारों तक पहुंचने वाले गैरकानूनी ड्रग्स की तस्करी को रोकना है। हालांकि हाल के हफ्तों में इस इलाके में अमेरिकी ऑपरेशनों में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन इस ताजा स्ट्राइक से यह साफ हो गया है कि अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में तस्करों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।