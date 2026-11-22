Nvidia News: अमेरिकी कंपनी Nvidia के एडवांस AI चिप्स को कथित तौर पर चीन पहुंचाने के नेटवर्क को लेकर नया खुलासा हुआ है। अब तक इस मामले में सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की पूर्व अधिकारी एलिस हुआंग का नाम चर्चा में था, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस नेटवर्क के पीछे 52 वर्षीय चीनी कारोबारी ली मिंग की अहम भूमिका थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलिस हुआंग इस नेटवर्क का सार्वजनिक चेहरा थीं, जबकि पर्दे के पीछे ली मिंग कई कंपनियों के जरिए कारोबार को संचालित कर रहा था।