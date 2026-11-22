अप्रेल 2015 में उसने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक को ईमेल भेजा था। इसमें लिखा, मेरा सुझाव है कि आप बेल्याकोव को नोट भेजें। इसमें कहा गया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके सलाहकारों को उसके साथ बाजार, मुद्रा और वित्तीय प्रणाली पर चर्चा करने से फायदा हो सकता है। हालांकि, रॉयटर्स को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि एपस्टीन कभी पुतिन से मिला था या उसने रूसी खुफिया एजेंसी के लिए काम किया था। जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2011 में पुतिन से मुलाकात कराने की एक कथित कोशिश आखिरकार नाकाम हो गई थी। इस मामले से जुड़े लोगों ने प्रस्तावित मुलाकात को महज दिखावा बताया।