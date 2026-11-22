यह पूरी घटना देर रात करीब 10:38 बजे की है। सरे शहर में स्थित वॉलमार्ट स्टोर की पार्किंग में अचानक गोलियां चलने की आवाज आई। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास अफरा-तफरी मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुके थे। स्थानीय पुलिस और इमरजेंसी टीम जब मौके पर पहुंची, तो लाल रंग की एक मस्टैंग कार की खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर एक युवक और युवती खून से लथपथ हालत में पड़े थे। पुलिस ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 23 साल के गगनप्रीत (गैरी) रेहल और 24 साल की सुखजीत कौर के रूप में हुई है। यह जोड़ा पास की टाउनशिप डेल्टा में रहता था।