कार्टेल से जुड़े बंदूकधारियों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद गुआसावे में कई जगहों पर सड़कें जाम कर दीं। रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 10 स्थानों पर गाड़ियों को आग के हवाले कर रास्ते बंद किए गए। कई ट्रकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा का असर आम जनता पर भी पड़ा है। गुआसावे के कुरोडा पार्क स्टेडियम में एक पेशेवर बेसबॉल मैच के दौरान गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गईं, जिससे दर्शकों और खिलाड़ियों के बीच दहशत फैल गई।