Iran US Tensions: ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख अहमद वाहिदी ने अमेरिका और उनसके सहयोगियों को चेतावनी दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक, अहमद वाहिदी ने IRGC के एक हथियार केंद्र का दौरा किया। इसे ईरान की मीडिया में 'मिसाइल सिटी' के नाम से बताया गया है।