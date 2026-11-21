मनीला में आयोजित क्वाड सम्मेलन इस बार फीका रहा। सामरिक जगत में इस पर खूब टिप्पणियां हुई। क्वाड के कमजोर होने और बस दिखावे के समिट रह जाने की बात कही गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को लेकर भी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया) की आर्थिक और रणनीतिक ताकत पर जोड़ दिया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन और आर्थिक सुरक्षा में सहयोग की बात कही। विदेश मंत्री रुबियो ने क्वाड को लेकर कहा कि क्वाड के सदस्य "चार बहुत शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं" हैं, जो मिलकर नौकरियां और अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार बना सकती हैं।

क्वाड 2027 की शुरुआत में अपना पहला बिजनेस लीडर्स फोरम आयोजित करने की योजना बना रहा है। इसका पहला संस्करण भारत में, मुंबई में होगा।