अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो-- ANI)
Trump press conference: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यावधि चुनाव हारने के बाद शुक्रवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई सवालों को जवाब दिए। साथ ही, ईरान युद्ध व अन्य मुद्दों पर अपनी सरकार का बचाव किया। यही नहीं, कांग्रेस (अमेरिकी संसद) में रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत गंवाने के बाद इमिग्रेशन और घरेलू मुद्दों पर डेमोक्रेट्स के साथ काम करने की इच्छा भी जताई। करीब 90 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने भी सवालों के जवाब दिए।
डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया दौरे से लौटने के बाद पहली सार्वजनिक टिप्पणी में यूएस फेडरल रिजर्व को निशाने पर लिया। उन्होंने फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों को लेकर पॉलिटिकल अप्रोच अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मजबूत इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बावजूद वह लेनदारी पर ब्याज बढ़ा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर फेडरल रिजर्व उनकी पसंदीदा अप्रोच अपनाए, तो अमेरिका काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सकता है। उन्होंने भारत की आर्थिक तरक्की की तारीफ की। भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप भारत को देखें, तो वहां ब्याज दरें कम हैं और जीडीपी 7 फीसदी है। हमारी जीडीपी 14, 15 या शायद 20 फीसदी तक हो सकती है।
मनीला में आयोजित क्वाड सम्मेलन इस बार फीका रहा। सामरिक जगत में इस पर खूब टिप्पणियां हुई। क्वाड के कमजोर होने और बस दिखावे के समिट रह जाने की बात कही गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को लेकर भी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया) की आर्थिक और रणनीतिक ताकत पर जोड़ दिया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन और आर्थिक सुरक्षा में सहयोग की बात कही। विदेश मंत्री रुबियो ने क्वाड को लेकर कहा कि क्वाड के सदस्य "चार बहुत शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं" हैं, जो मिलकर नौकरियां और अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार बना सकती हैं।
क्वाड 2027 की शुरुआत में अपना पहला बिजनेस लीडर्स फोरम आयोजित करने की योजना बना रहा है। इसका पहला संस्करण भारत में, मुंबई में होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान मुद्दे पर घरेलू सियासत में भी घिरे हुए हैं। मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन हार की बड़ी वजह ईरान युद्ध माना गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कबूला कि युद्ध की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान अमेरिका से समझौता करना चाहता है, लेकिन हमें उनकी शर्तें न मंजूर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम असली समझौता चाहते हैं, नकली नहीं, जैसा वे 51 साल से करते आ रहे हैं। ट्रंप ने दोहराया कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिले, तो वे ईरान पर सैन्य कार्रवाई का फैसला फिर से लेंगे, क्योंकि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते।
ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक को परमाणु खतरे घटाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि तीनों देश परमाणु संघर्ष रोकने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका, रूस और चीन ने औपचारिक रूप से सहमति जताई कि परमाणु युद्ध कभी नहीं होना चाहिए।
ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेंसन हुआंग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि हुआंग कंपनी में लौटें, जबकि कंपनी के बोर्ड ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उन्हें वापस लाने का इरादा नहीं जताया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कुछ ग़लत फैसले लिए, लेकिन वे बेहद प्रतिभाशाली इंसान हैं। उन्होंने हुआंग को एआई चिप उद्योग में अमेरिका की बढ़त बनाए रखने का श्रेय दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन्हें वापस देखना चाहूंगा। हम दूसरे मौके देने वाला देश हैं। यह कंपनी हमारे लिए बहुत अहम है, और उन्होंने हमें दूसरी कंपनियों से लगभग 10 साल आगे पहुंचा दिया है।
उन्होंने इसकी तुलना एलन मस्क के पक्ष में अपने पुराने रुख से की और कहा कि अमेरिका को अपने प्रतिभाशाली लोगों की रक्षा करनी चाहिए। ट्रंप ने बताया कि पहले कार्यकाल में उन्होंने मस्क का मजबूती से बचाव किया था और कहा कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ऐसा न करता तो एलन आज हमारे साथ होते। मैंने कहा था कि हमें अपने प्रतिभाशाली लोगों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि किसी भी देश के पास ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा नहीं होते। उन्होंने मस्क के मौजूदा काम, ख़ासकर स्टारलिंक, की भी तारीफ़ की।
ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों में डेटा सेंटर बनाएंगी, तो उन पर भारी टैक्स लगेगा। उन्होंने तर्क दिया कि एआई में अमेरिका की बढ़त बनाए रखने के लिए यह ढांचा अहम है। उन्होंने कहा कि हम डेटा सेंटर्स को दूसरे देशों में नहीं जाने देंगे। उन्होंने स्थानीय समुदायों से भी अपील की कि वे डेटा सेंटर परियोजनाओं का विरोध करने की बजाय उनका स्वागत करें और डेवलपर्स से अपने लिए फायदे की बात करें। उनके मुताबिक कंपनियां अपना बिजली ढांचा खुद बना सकती हैं, जिससे समुदायों के लिए बिजली की लागत घट सकती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यावधि चुनाव हारने के बाद इस बार अपने रुख में नरमी बरती है। उन्होंने टेक्सास की नवनिर्वाचित गवर्नर जीना हिनोजोसा से हुई अपनी बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की आलोचना से भी परहेज किया। डेमोक्रेट शासित शहरों की सफाई, बुनियादी ढांचे और अपराध पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा कि वे न्यूयॉर्क का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि मेयर ममदानी से उनकी अच्छी बनती है।
ट्रंप ने कहा कि वे आने वाले डेमोक्रेटिक बहुमत वाले हाउस को बातचीत के लिए मजबूर करने के लिए राष्ट्रपति के वीटो अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने माफी देने और वीटो करने की शक्ति को राष्ट्रपति पद की दो बड़ी ताकतें बताया और कहा कि जब तक डेमोक्रेट्स उनकी मांगें नहीं मानते, वे कानूनों को खारिज करते रहेंगे।
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